Testimonio del Señor LINARES LUIS

This article has been translated into English HERE.

Vine a este país huyendo del terrorismo y también para poder ayudar a mi familia que quedo en mi país . Después , llegó el feliz momento de salir de la calle y rentar un sofá por 400 dólares al mes , en un apartamento de la calle 20 Th St y la Bryant . Esperando la media noche para conciliar el sueño ya que en lugar que rente vivíamos 10 personas y todas trabajan hasta tarde de la noche y otros salían muy temprano y el sofá están en el lugar donde todos preparaban sus alimentos y además era la puerta principal del lugar y pues no dormía apropiadamente , pero tenía un techo y protección .Después rente mi primer cuarto Con un roommate y de allí ,pude rentar solo un studio y así tube mi propio lugar que me sirvió para poder estar en paz y ver mejor la vida y concentrarme en trabajar y estudiar .

Recuerdo cuando llegue de Los Ángeles (venía de San Isidro, por donde crucé para ingresar al país) tenía 25 centavos , para hacer una llamada a algunos “amigos “ de mi país, para que me recibieran en sus casas y no me dejaran pasar los días fríos del mes de diciembre, enero que fue cuando llegue a San Francisco.

Entonces , mis únicos 25centavos podían ser para un café o hacer una llamada para que lleguen por mi . Decidí por hacer la llamada , pero el teléfono público se trago mi moneda, mi café y mi ayuda tendrían que esperar. Y así transcurrió los días más tristes de mi vida .

No habla el idioma , no habían baños públicos, tenia que buscar construcciones o ir a la calle Army St., hoy Cesar Chávez donde me convertí en jornalero y aprendí a trabajar en todo tipo de Oficio.

Algunos lugares daban comida gratis , los sábados llegaban las iglesias con desayunos y almuerzos eso era una fiesta para muchos colegas desamparados inmigrantes en esa calle que esperan llegue alguna persona para hacer algún trabajo del día.

Otros días los basureros eran los Buffett’s.

Otras buenas personas a veces nos llevaban a algún restaurant de comida rápida y compraba comida y las regalaban de buena voluntad , Dios ojalá hayas bendecido a esa buena persona.( quien me dijo toma este dinero no es mucho pero se que te servirá , yo pase por lo que estás viviendo).

Así , paso algunos meses y ya con mi estudio , trabajando , entre albCCSF y pudo estudiar el idioma. Y llevar cursos y regresar a estudiar para continuar con mi carrera espiritual . En mi país estudio 5 años de leyes .

Y siempre creí que la cultura y la educación es el camino para el desarrollo de nuestras comunidades .

Finalmente, pido que no seamos indiferentes ,cuando una persona en desamparo se encuentre en tu camino .Dale una sonrisa de esperanza. Apoya todos los propuestas o políticas que ayuden a el cambio del trato con la asistencia a nuestros hermanos desamparados, a mi me ayudaron , aunque algunas dependencias públicas fueron de lo peor por que cuando iba por algo nos trataban como si fuéramos culpables de algo o era la sensación de estar en una cárcel y siempre nos ponían a hombres grandes y rudos en la apuestas de los albergues y al no entender nuestra lenguaje éra doblemente ignorado y postergado para el beneficio del día de ese maldito día .

La creatividad , el humanismo , la compasión , la solidaridad , ayudarán a lograr los cambios por la justicia de los desamparados . Y así abrir un horizonte de oportunidades que nos permita ser de nuevos seres humanos productivos y una luz de bienestar como ejemplo de que si es posible salir del desamparo. Pero, se Logra con un hogar primero y la ayuda oportuna de personas con experiencia , organizaciones y la comunidad representada en sus organizaciones sin fines de lucro y el gobierno local pero con buena fe y revisando con seguimientos a sus empleados, políticas y clientes . Así finalmente entender cómo se está asistiendo esta crisis y cómo se maneja los presupuestos .Y terminó diciéndoles que el premio mayor para los que ayudan en este proceso de servir a un desamparado es la SONRISA y la mirada con brillo en los ojos del desamparado que habla y describe el profundo agradecimiento al esfuerzo honesto y sin burocracias hechas en las gestiones por la lucha de salir en todas sus formas y niveles del desamparo.

En solidaridad co los desamparados que partieron a la presencia de Dios en el intento de ser rescatados.