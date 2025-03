Humanitarianism and Commitment to Families in the Community from San Francisco/ Humanitarismo y Compromiso con las Familias de la Comunidad de San Francisco

by Andrea Bulnes Huane, Maritza Salinas, Helen Merlo, Maria Zavala and Veronica Aguilar

Our hearts felt sad and very sorry to hear so many cases of homeless families with various problems of depression, anxiety and even mental imbalance. This situation is terrible, so many children with worry in their souls and hearts so fragile and innocent that instead of thinking about playing or socializing at school, their thoughts are on how we will spend the night the day we do not have a roof over our heads.

At the family shelters we received eviction letters in December, a decision made by the director of homelessness and housing here in San Francisco. They made those decisions without taking into account our voices that are being silenced to certain extents, they did not facilitate a community process where they collected all of our opinions or recommendations from all the families who live here. For these reasons we were forced to take action and demand the right to the stability of decent housing.

We have presented these complaints directly to the new mayor of San Francisco and what we ask for is sufficient time to stay in the shelter. We ask that we work together to form a great humanitarian team for all these families. We ask that you please approve the 175 subsidies that we are requesting to be able to stabilize ourselves with great responsibility and struggle. Everything is in the hands of the mayor.

We look forward to continuing to dialogue with each of you as great leaders in government to rigorously stop these evictions that are happening in family shelters. We want to emphasize that our children are suffering a lot from these changes made unnecessarily, remember that these children are the future and progress of San Francisco.

WE WANT OUR CHILDREN TO GROW UP SAFE AND HEALTHY.

We know that they have the solution to this great problem. Let’s fight and work together for a better community with great commitment and dedication to families. We propose to form a committee of resistance and justice for the well-being of all of us.

Sincerely,

Andrea Bulnes Huane, Maritza Salinas, Helen Merlo, Maria Zavala, Veronica Aguilar

FAMILY SHELTER EXTENSION FACTS

If your family needs to stay in the shelter longer, you might qualify for an extension!

How Extensions Work

● Up to 3 Extensions: You can get up to three extensions one month at a time after your initial eviction date.

● Must be looking for housing: You need to work with a case manager, follow shelter rules, and show proof you are looking for housing.

● More Time After 3 Extensions: If you still need shelter, HSH can approve more time.

● Who Can’t Get an Extension? If you say no to a housing offer or shelter placement without a good reason, you may not get an extension unless you have a move-in date.

How Do Extensions Get Approved?

�� Request extension from your Case Manager:

● For 14-day stays → Meet 7 days before your stay ends.

● For 90-day stays → Meet 30 days before your stay ends.

● If you don’t have a plan to leave, the case manager checks if you can get an extension.

What If My Request is Denied?

�� Denied? Here’s What to Do:

● You can ask to get back on the Family Shelter Waitlist by calling a Family Access Point within 14 days.

● If you think the decision is unfair, you can file a complaint.

Can I Appeal a Denied Extension?

�� Yes! You can:

1. Follow the shelter’s complaint process.

2. Still not happy? Email HSH at HSHgrievances@sfgov.org to exercise your rights!

Source: SF Department of Homelessness and Supportive Housing

Nuestros corazones sienten mucha tristeza al escuchar tantos casos de familias sin hogar con diversidad de problemas de depresión, ansiedad y llegando al desequilibrio mental. Es terrible esta situación tantos niños con preocupación en sus almas y sus corazones tan frágiles e inocentes que en lugar de pensar en jugar o socializar en el colegio, están pensando en cómo pasarán la noche y el día sin tener un techo donde dormir.

En los refugios nosotras recibimos una carta de desalojo en el mes de diciembre, decisión que tomó la directora del desamparo y la vivienda aquí en San Francisco. Realizó esas decisiones sin tomar en cuenta nuestras voces que están siendo silenciadas con ciertas extensiones, no hicieron un proceso comunitario donde ellos colectan, recogen nuestras opiniones o recomendaciones de todas las familias que vivimos aquí. Por estas razones nos vimos forzados a tomar acción y demandar a la ciudad por el derecho a la estabilidad de una vivienda digna.

Nosotros hemos presentado estas denuncias directamente al nuevo alcalde de San Francisco y lo que pedimos es tiempo suficiente de estadía en el shelter. Pedimos trabajar juntos formando un gran equipo humanitario para todas estas familias, por lo que pedimos por favor que aprueben los 175 subsidios que estamos solicitando para poder estabilizarnos con gran responsabilidad y lucha. Todo está en manos del alcalde.

Esperamos continuar dialogando con cada uno de ustedes como grandes líderes en el gobierno. Para detener rigurosamente estos desalojos que están pasando en los albergues familiares. Queremos enfatizar que nuestros hijos están sufriendo bastante por estos cambios realizados innecesariamente, recuerden que estos niños son el futuro y progreso de San Francisco.

QUEREMOS QUE NUESTROS NIÑOS CREZCAN SANOS Y SALUDABLES.

Sabemos que tienen la solución a este gran problema luchemos y trabajemos juntos para una mejor comunidad con gran compromiso y entrega hacia las familias. Proponemos formar un comité de resistencia y justicia para el bienestar de todos nosotros.

Sinceramente,

Andrea Bulnes Huane, Maritza Salinas, Helen Merlo, Maria Zavala, Veronica Aguilar

DATOS SOBRE LA EXTENSIÓN DEL REFUGIO FAMILIAR

Si su familia necesita permanecer en el refugio por más tiempo, ¡podría calificar para una extensión! Cómo funcionan las extensiones

Hasta 3 extensiones: puede obtener hasta tres extensiones de un mes a la vez después de su fecha de desalojo inicial.

Debe estar buscando vivienda: debe trabajar con un administrador de casos, seguir las reglas del refugio y mostrar pruebas de que está buscando vivienda.

Más tiempo después de 3 extensiones: si aún necesita refugio, HSH puede aprobar más tiempo.

¿Quién no puede obtener una extensión? Si rechaza una oferta de vivienda o una colocación en un refugio sin una buena razón, es posible que no obtenga una extensión a menos que tenga una fecha de mudanza.¿Cómo se aprueban las extensiones?

Solicita una extensión a tu administrador de casos:

Para estadías de 14 días → Reúnete 7 días antes de que finalice tu estadía.

Para estadías de 90 días → Reúnete 30 días antes de que finalice tu estadía. Si no tienes un plan para irte, el administrador de casos verifica si puedes obtener una extensión. ¿Qué pasa si se rechaza mi solicitud?

¿Se rechaza? Esto es lo que debes hacer:

Puedes solicitar volver a la lista de espera del refugio familiar llamando a un punto de acceso familiar dentro de los 14 días.

Si crees que la decisión es injusta, puedes presentar una queja.

¿Puedo apelar una extensión denegada?

¡Sí! Puedes:

Seguir el proceso de quejas del refugio.

¿Aún no estás satisfecho? ¡Envía un correo electrónico a HSH a HSHgrievances@sfgov.org para ejercer tus derechos!

Fuente de información: SF Department of Homelessness and Supportive Housing