A POEM FOR THE HOSTED

by streetsheet 
by Rory Talley

WHAT ABOUT WHAT 
WHAT ABOUT WHAT HAPPENS, YES ARE BETTER SAID
WHAT HOPS IN?

"A MIND, A BRAIN; 
LOOKING NOT TO BE 
SUSTAINED, TO BE STAINED
UNTIL STRANGED BY THE STRANGLER
THE TRANGLING STRANGER.

"PURSUE REGAINING CONTROL
OVER THOSE THINGS THAT 
ARE AVAILABLE TO HAVE
SUCH A RELATIONSHIP AS THAT 
WITH IT'

ASSUAGEMENT SEEKING VALIDATION, AMELIORATED KIND

SAVE THE ENVIRONMENT
AND YOU WILL SAVE THE CHILDREN
LET EVERYTHING AROUND COLLAPSE
AROUND
AND YOU FIND BENEATH THE RUBBLE
RIGHT ALONGSIDE OF YOU
THE SOMEONE YOU DIDN’T EXPECT
TO SEE

HOLDING A CHILD THAT YOU LOVE,
AND LOVED MORE THAN WORDS
A CHILD, THAT CHILD
MORE THAN WORDS CAN SAY"